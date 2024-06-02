Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты уничтожения военных РФ из украинских пленных на Харьковском направлении. Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмме, передает УНН.

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Он отметил, что сетью распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении. На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела.

К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными-не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов Уполномоченный ВР по правам человека

Он констатировал, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Омбудсмен подчеркнул, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией. Он обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы эти организации задокументировали факт издевательства.

Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками. Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия! Мир должен реагировать, чтобы привлечь Россию к ответственности, иначе право силы одержит победу над Силой права! отметил Лубинец.

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