Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

Сейчас в Украине функционируют три лагеря для военнопленных россиян, и в Министерстве юстиции не исключают строительство еще одного. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент УНН.

В Украине функционируют три лагеря для военнопленных россиян. А если обмены существенно не активизируются, то в течение нескольких месяцев мы начнем мероприятия для организации четвертого - сказал он.

По его словам, эта нагрузка требует ресурсов, в том числе для закупки оборудования, обустройства территории. Правительство пытается компенсировать, чтобы содержание пленных россиян не стало дополнительным бременем для налогоплательщиков. Поэтому в удержанных пленных Украине помогают международные организации - в частности, Красный Крест.

Он добавил, что цивилизованные условия содержания могут стимулировать россиян сдаваться в плен, что поможет ВСУ.

Напомним

В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с россией, и 75 украинцев вернулись домой. среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.

Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов