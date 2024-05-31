Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума
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Украина несмотря на давление и манипуляции продолжает длительную работу по подготовке обменов военнопленными.
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро.
Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума
Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума-курс на 3 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5373 грн за 1 доллар.
Правительство упростило охрану культурных памятников: что известно
Правительство упростило процедуру заключения охранных договоров для лучшего сохранения культурного наследия, ввело новые формы для вновь открывшихся объектов, усовершенствовало формы для различных типов памятников, перевело утверждение в электронную форму и определило органы для заключения контрактов.
Саммит мира: президент Финляндии и премьер Дании подтвердили Зеленскому свое участие
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министра Дании Метте Фредериксен подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Стокгольме.
День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области
Военнослужащие, ветераны и члены их семей посетили мероприятие "Родинна колиска захисника" в селе Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть и пообщаться, участвуя в таких мероприятиях, как выпечка хлеба, лепка кувшинов и изготовление кукол-мотанок.
Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО по Украине
Министры иностранных дел стран НАТО добились значительного прогресса в вопросах усиления координирующей роли НАТО в предоставлении оборудования и обучения для Украины, многолетних финансовых обязательств от союзников по НАТО для поддержки Украины и обсуждении пути Украины к членству в НАТО.
FT: ЕС может ввести новые пошлины на товары из рф и использовать полученные средства на поддержку Украины
ЕС рассматривает возможность введения импортных пошлин на российские товары, такие как продовольствие, ядерное топливо и медикаменты, чтобы сократить экспортные доходы России, а полученные средства использовать для поддержки Украины в продолжающейся войне.
Прокуроры завершили расследование дела нардепа, который требовал деньги у бойца ВСУ
Завершено расследование НАБУ и САП в отношении народного депутата, председателя бюджетного комитета, который требовал деньги от военнослужащего Вооруженных сил Украины за содействие в выделении материальной помощи на лечение.
Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст
Норвегия выделяет Украине 75 млрд норвежских крон (примерно 6,4 млрд евро по состоянию на май 2024 года) на 2023-2027 годы.