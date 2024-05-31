Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов

Работа над обменом военнопленными в режиме тишины продолжалась постоянно, несмотря на длительную паузу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Была длительная пауза. Но все это время работа не прекращалась несмотря на давление, манипуляции и ту информационную кампанию, которую против нашего общества оказывал враг. Тем, кто ждет родных, скажу, что работа продолжается. 75-это очень хорошая новость, но гораздо больше еще ждут. Они обязательно дождутся. Вернуться должны все - сказал он.

Он добавил, что переговорный процесс был сложный, который требовал значительных дипломатических усилий. В то же время, поскольку процессы обмена из соображений безопасности носят закрытый характер, и часто затягиваются во времени.

На этот процесс очень влияет ситуация на фронте. Когда наши защитники берут врагов в плен, то это становится дополнительным аргументом и это помогает. В последнее время таких аргументов стало больше - сказал он.

По его словам, среди тех, кого вернули сегодня, 65 рядовых и сержантов, а также есть офицеры и гражданские. Из пяти женщин одна военная и четверо гражданских.

Напомним

Благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных Украина смогла вернуть из российского плена 75 человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что среди освобожденных сегодня украинцев есть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская. По его словам, среди возвращенных - защитники Мариуполя, змеиного, Гостомеля и 14 защитников Чернобыльской АЭС.

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