Робота з обміну полоненими буде продовжуватися – Юсов
Київ • УНН
Україна попри тиск та маніпуляції продовжує тривалу роботу з підготовки обмінів військовополоненими.
Робота над обміном військовополоненими в режимі тиші продовжувалась постійно, попри тривалу паузу. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.
Була тривала пауза. Але весь цей час робота не припинялася попри тиск, маніпуляції та ту інформаційну кампанію, яку проти нашого суспільства чинив ворог. Тим, хто чекає рідних, скажу, що робота продовжується. 75 – це дуже добра новина, але значно більше ще чекають. Вони обов'язково дочекаються. Повернутись мають усі
Він додав, що переговорний процес був складний, який потребував значних дипломатичних зусиль. Водночас, оскільки процеси обміну з міркувань безпеки носять закритий характер, і часто затягуються в часі.
На цей процес дуже впливає ситуація на фронті. Коли наші оборонці беруть ворогів в полон, то це стає додатковим аргументом і це допомагає. Останнім часом таких аргументів побільшало
За його словами, серед тих, кого повернули сьогодні, 65 рядових та сержантів, а також є офіцери та цивільні. З п'яти жінок одна військова та четверо цивільних.
Нагадаємо
Завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Україна змогла повернути з російського полону 75 людей.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська. За його словами, серед повернутих - оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.
Лубінець назвав можливі причини затягування росією обмінів військовополоненими22.05.24, 13:59 • 20299 переглядiв