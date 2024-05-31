Робота з обміну полоненими буде продовжуватися – Юсов

ukenru
10:47 • 1247 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 11460 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 29096 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52751 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68379 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111753 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135680 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138725 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240082 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171151 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
37 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40880 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17667 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46222 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24047 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 28429 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240082 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360953 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376375 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291815 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59912 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76540 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87953 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170561 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173132 перегляди
Актуальне
Робота з обміну полоненими буде продовжуватися – Юсов

Робота з обміну полоненими буде продовжуватися – Юсов

Київ • УНН

 • 21372 перегляди

Україна попри тиск та маніпуляції продовжує тривалу роботу з підготовки обмінів військовополоненими.

Робота над обміном військовополоненими в режимі тиші продовжувалась постійно, попри тривалу паузу. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Була тривала пауза. Але весь цей час робота не припинялася попри тиск, маніпуляції та ту інформаційну кампанію, яку проти нашого суспільства чинив ворог. Тим, хто чекає рідних, скажу, що робота продовжується. 75 – це дуже добра новина, але значно більше ще чекають. Вони обов'язково дочекаються. Повернутись мають усі

- сказав він.

Він додав, що переговорний процес був складний, який потребував значних дипломатичних зусиль. Водночас, оскільки процеси обміну з міркувань безпеки носять закритий характер, і часто затягуються в часі.

На цей процес дуже впливає ситуація на фронті. Коли наші оборонці беруть ворогів в полон, то це стає додатковим аргументом і це допомагає. Останнім часом таких аргументів побільшало

- сказав він.

За його словами, серед тих, кого повернули сьогодні, 65 рядових та сержантів, а також є офіцери та цивільні. З п'яти жінок одна військова та четверо цивільних.

Нагадаємо

Завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Україна змогла повернути з російського полону 75 людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська. За його словами, серед повернутих - оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.

Лубінець назвав можливі причини затягування росією обмінів військовополоненими22.05.24, 13:59 • 20299 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45