Якщо обміни військовополоненими не активізуються, Україна будуватиме четвертий табір для росіян – міністр юстиції
Київ • УНН
В Мінюсті не виключають, що згодом Україна будуватиме четвертий табір для російських військовополонених, оскільки наявні табори не вміщатимуть полонених росіян.
Наразі в Україні функціонують три табори для військовополонених росіян, і в Міністерстві юстиції не виключають будівництво ще одного. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, передає кореспондент УНН.
В Україні функціонують три табори для військовополонених росіян. А якщо обміни істотно не активізуються, то протягом кількох місяців ми почнемо заходи для організації четвертого
За його словами, це навантаження потребує ресурсів, у тому числі для закупівлі обладнання, облаштування території. Уряд намагається компенсувати, аби утримання полонених росіян не стало додатковим тягарем для платників податків. Тому в утримані полонених Україні допомагають міжнародні організації – зокрема, Червоний хрест.
Він додав, що цивілізовані умови утримання можуть стимулювати росіян здаватися в полон, що допоможе ЗСУ.
Нагадаємо
У п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.
Робота з обміну полоненими буде продовжуватися – Юсов31.05.24, 16:42 • 21372 перегляди