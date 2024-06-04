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Знущання з військовополонених: Лубінець звернувся до москалькової для відкриття справи проти солдатів рф

Знущання з військовополонених: Лубінець звернувся до москалькової для відкриття справи проти солдатів рф

Київ • УНН

 • 104535 перегляди

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російського омбудсмена тетяни москалькової з вимогою порушити кримінальну справу стосовно російських військовослужбовців, які знущалися над українськими військовополоненими на Харківському напрямку, посилаючись на порушення міжнародного гуманітарного права.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російського Омбудсмен тетяни москалькової, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів, які знущалися з українських військовополонених на Харківському напрямку. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Я офіційно звернувся до москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів. Це зараз звучить як нісенітниця. Я не вірю, що це буде зроблено, але згідно із Женевських конвенцій правоохоронці країни повинні відкривати кримінальне провадження. Зрозуміло, що після того, як ми отримаємо - якщо отримаємо відповідь, вона буде напевно негативною для нас, але росіяни вкотре підтвердять, що не відкриття кримінальних проваджень проти своїх солдатів – це вже порушення правоохоронцями рф теж міжнародного гуманітарного права,

- розповів Лубінець.

Деталі

Він зауважив, що до цього Україна не використовувала подібні механізми.

"Ми будемо інформувати міжнародних партнерів про реакцію рф", - додав Лубінець.

Доповнення

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку після опублікованого в соцмережах відео зі знущаннями з українських бійців.

Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових рф з українських полонених на Харківському напрямку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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