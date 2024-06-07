Лубінець про нібито понад 6 тис. військовополонених: рф жодного разу не передавала ніяких списків
Київ • УНН
Український Омбудсман, заявив, що російська сторона ніколи не надавала жодних списків українських військовополонених, зокрема й про заявлених путіним нібито 6 465 полонених, інформації теж не надходило.
Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю жодного разу російська сторона не передавала ніякі списки українських військовополонених для процедури верифікації, зокрема й про заявлених путіним нібито 6 465 полонених теж не надходило інформації. Про це Омбудсман повідомив журналісту УНН.
Деталі
На запитання, чи російська сторона повідомляла офіційно українську сторону про нібито 6 465 українських військових, які в полоні у рф, чи передавала список, Лубінець відповів: "Ні. Я не можу, ні підтвердити, ні спростувати по одній простій причині, що офіційно я неодноразово звертався до російської сторони, щоб нам були передані списки українських військовополонених для процедури верифікації. Жодного разу нам, мені особисто ніхто не передавав. Тому цифру я не можу ні підтвердити, ні спростувати".
Доповнення
російський диктатор володимир путін заявив, що у російському полоні перебуває 6465 українських військових.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов спростував заяву путіна про те, що у російському полоні перебуває 6465 українських військових.