Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу ни разу российская сторона не передавала никакие списки украинских военнопленных для процедуры верификации, в том числе и о заявленных путиным якобы 6 465 пленных тоже не поступало информации. Об этом Омбудсман сообщил журналисту УНН.

Детали

На вопрос, сообщала ли российская сторона официально украинскую сторону о якобы 6 465 украинских военных, которые в плену у рф, или передавала список, Лубинец ответил: "нет. Я не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть по одной простой причине, что официально я неоднократно обращался к российской стороне, чтобы нам были переданы списки украинских военнопленных для процедуры верификации. Ни разу нам, мне лично никто не передавал. Поэтому цифру я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Дополнение

российский диктатор владимир путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Усов опроверг заявление путина о том, что в российском плену находится 6465 украинских военных.