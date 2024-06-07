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Україна та рф домовилися про продовження взаємного відвідування військовополонених

Україна та рф домовилися про продовження взаємного відвідування військовополонених

Київ • УНН

 • 238541 перегляди

Україна і рф домовилися продовжити програму взаємних візитів до військовополонених, обміну листами від родичів і ув'язнених, а також обміну теплим одягом і медикаментами для військовополонених.

Українська та російська сторони домовилися, що будуть продовжувати програму взаємного відвідування військовополонених та програму отримання листів, як від родичів, так й від військовополонених. Про це журналісту УНН повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Вона (практика – ред.) продовжується, і я можу офіційно заявити, що в мене відбулося вчора спілкування, обговорення і ми домовилися, що ми продовжуємо програму взаємного відвідування військовополонених, ми продовжуємо програму отримання листів, як від родичів, так й від військовополонених, і ми ними обмінюємося

 розповів Лубінець.

Він нагадав, що  російська сторона передала українській 210 листів від громадян України (військовополонених та цивільних затриманих).

"Два дні тому я публічно повідомив, що я від (російського Омбудсмен тетяни – ред.) москалькової отримав 210 листівок від військовополонених, ці листівки вже отримали родини", - сказав Лубінець.

Окрім того, він зазначив, що з російською стороною домовлено про продовження програми обміну теплими речима, ліками для військовополонених.  

Знущання з військовополонених: Лубінець звернувся до москалькової для відкриття справи проти солдатів рф04.06.24, 12:56 • 104535 переглядiв

Доповнення

Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю жодного разу російська сторона не передавала ніякі списки українських військовополонених для процедури верифікації, зокрема й про заявлених путіним нібито 6 465 полонених теж не надходило інформації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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