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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя

Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 17:26  •  1140 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с восемью министрами стран Северной Европы и Балтии пути укрепления обороноспособности Украины, обеспечения ее преимущества на поле боя и в дипломатии, координации шагов по проведению мирного саммита и переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с восемью министрами Северной Европы и Балтии способы обеспечения превосходства Украины на поле боя и в дипломатии, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Сегодня я провел плодотворную дискуссию с коллегами министрами иностранных дел стран "Нордическо-Балтийской восьмерки". Мы обсудили новые идеи по укреплению нашего многостороннего сотрудничества и улучшению обороноспособности Украины. Наша общая цель - дать Украине преимущество на поле боя и в дипломатии", - сообщил Кулеба.

Также, по его словам, обсудили саммит мира и переговорные рамки вступления Украины в ЕС.

"Мы скоординировали шаги для обеспечения максимальных результатов на обоих направлениях. Я благодарен моим коллегам за их непоколебимую поддержку и готовность развивать наше сотрудничество", – отметил глава МИД Украины.

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