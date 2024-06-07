Кулеба поговорив із главами МЗС "Нордично-балтійської вісімки": йшлося про забезпечення переваги України на полі бою
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з вісьмома міністрами країн Північної Європи і Балтії шляхи зміцнення обороноздатності України, забезпечення її переваги на полі бою і в дипломатії, координації кроків з проведення мирного саміту і переговорів про вступ України в ЄС.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою та в дипломатії, передає УНН із посиланням на МЗС.
"Сьогодні я провів плідну дискусію з колегами міністрами закордонних справ країн "Нордично-балтійської вісімки". Ми обговорили нові ідеї щодо зміцнення нашої багатосторонньої співпраці та покращення обороноздатності України. Наша спільна мета - дати Україні перевагу на полі бою і в дипломатії", - повідомив Кулеба.
Також, за його словами, обговорили Саміт Миру та Переговорні рамки вступу України до ЄС.
"Ми скоординували кроки для забезпечення максимальних результатів на обох напрямках. Я вдячний моїм колегам за їхню непохитну підтримку та готовність розвивати нашу співпрацю", – зазначив глава МЗС України.
Кулеба: дії з підриву Саміту миру є системними та безпрецедентними за масштабами03.06.24, 16:55 • 20491 перегляд