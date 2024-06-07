Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции

В мае 2024 года физический объем экспорта товаров составил 12,2 млн тонн, а стоимость — 3 млрд 340 млн долларов США. По физическим показателям, экспорт товаров в мае 2024 года занял второе место за весь период широкомасштабного вторжения. Об этом сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.

Заместитель министра экономики Тарас Качка, объясняет, что в мае традиционно уменьшается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая.

В частности, в мае было экспортировано на 452 тысячи тонн меньше кукурузы (3,6 млн тонн) и на 285 тысяч тонн меньше пшеницы (1,6 млн тонн) по сравнению с апрелем. В то же время в мае значительно вырос физический объем экспорта металлургической продукции. В частности, экспорт бесшовных труб увеличился на 50,2%, полуфабрикатов – на 40%, а плоского проката – на 17% по сравнению с апрелем 2024 года.

Почему так важно, что 31 мая президент Байден принял прокламацию, которой продолжил освобождение украинской стали от пошлин на основе статьи 232. освобождение также применяется к стали, изготовленной в ЕС из украинского сырья. Кстати автономные меры ЕС также предусматривают освобождение украинской стали от защитной пошлины в ЕС. Это дает нам большие возможности для интеграции украинского ГМК с промышленностью ЕС и США. Этот компонент нашей торговой политики имеет решающее значение - отметил Тарас Качка.

Он рассказал, что в прошлом месяце физические объемы экспорта товаров сократились на 6,9% по сравнению с апрелем, май стал вторым месяцем по этим показателям за все время полномасштабного вторжения.

В прошлом месяце также произошли изменения в грузопотоках экспорта по видам транспорта. Украина стала больше экспортировать свои товары автомобильным транспортом и железной дорогой.

Физический объем экспорта автомобильным транспортом вырос на 10,7% по сравнению с апрелем 2024 года и составил 893,3 тысячи тонн, а по железной дороге — на 3,8%, достигнув 2 миллиона 751 тысячу тонн. Зато объемы экспорта товаров морем уменьшились на 1 миллион тонн до 8,5 миллионов тонн.

Изменилась также география экспорта товаров. В прошлом месяце зафиксирован рост экспорта в ЕС на 1,8% (объем в мае составил 1,867 миллиарда долларов). В частности, экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 365,8 миллиона долларов.

Значительный рост на 85% зафиксирован в экспорте в Индию, куда Украина в основном поставляла подсолнечное масло. В то же время экспорт в Китай уменьшился на 30% из-за сезонного сокращения экспорта кукурузы, которая является основным экспортным товаром Украины в эту страну.

Напомним

Украина экспортировала украинским морским коридором 50 миллионов тонн грузов за 9 месяцев.