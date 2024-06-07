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Україна збільшила експорт металургії в травні, але зменшила продаж агропродукції

Україна збільшила експорт металургії в травні, але зменшила продаж агропродукції

Київ • УНН

 • 42603 перегляди

У травні 2024 року український експорт досяг 12,2 млн тонн на суму 3,34 млрд доларів, посівши друге місце за весь період повномасштабного вторгнення, завдяки збільшенню експорту металургійної продукції та змінам у вантажопотоках і напрямках експорту.

У травні 2024 року фізичний обсяг експорту товарів становив 12,2 млн тонн, а вартість — 3 млрд 340 млн доларів США. За фізичними показниками, експорт товарів у травні 2024 року посів друге місце за весь період широкомасштабного вторгнення. Про це повідомили у Міністерстві економіки, пише УНН.

Заступник міністра економіки Тарас Качка, пояснює, що у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції торішнього врожаю.

Зокрема, у травні було експортовано на 452 тисячі тонн менше кукурудзи (3,6 млн тонн) та на 285 тисяч тонн менше пшениці (1,6 млн тонн) порівняно з квітнем. Водночас у травні значно зріс фізичний обсяг експорту металургійної продукції. Зокрема, експорт безшовних труб збільшився на 50,2%, напівфабрикатів – на 40%, а плоского прокату – на 17% порівняно з квітнем 2024 року.

Тому так важливо, що 31 травня президент Байден ухвалив прокламацію, якою продовжив звільнення української сталі від мит на основі статті 232. Звільнення також застосовується до сталі, виготовленої в ЄС з української сировини. До речі автономні заходи ЄС також передбачають звільнення української сталі від захисного мита в ЄС. Це дає нам великі можливості для інтеграції українського ГМК з промисловістю ЄС та США. Ця складова нашої торгової політики є надзвичайно важливою

- зазначив Тарас Качка.

Він розповів, що минулого місяця фізичні обсяги експорту товарів скоротилися на 6,9% у порівнянні з квітнем, травень став другим місяцем за цими показниками за увесь час повномасштабного вторгнення.

Минулого місяця також відбулися зміни у вантажопотоках експорту за видами транспорту. Україна стала більше експортувати свої товари автомобільним транспортом та залізницею.

Фізичний обсяг експорту автомобільним транспортом зріс на 10,7% у порівнянні з квітнем 2024 року і склав 893,3 тисячі тонн, а залізницею — на 3,8%, досягнувши 2 мільйони 751 тисячу тонн. Натомість обсяги експорту товарів морем зменшилися на 1 мільйон тонн до 8,5 мільйонів тонн.

Змінилася також географія експорту товарів. Минулого місяця зафіксовано зростання експорту до ЄС на 1,8% (обсяг у травні склав 1,867 мільярда доларів). Зокрема, експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні з квітнем і склав 365,8 мільйона доларів.

Значне зростання на 85% зафіксовано в експорті до Індії, куди Україна в основному постачала соняшникову олію. Водночас експорт до Китаю зменшився на 30% через сезонне скорочення експорту кукурудзи, яка є основним експортним товаром України до цієї країни.

Нагадаємо

Україна експортувала українським морським коридором 50 мільйонів тонн вантажів за 9 місяців.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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