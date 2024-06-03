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Експорт українським морським коридором сягнув 50 млн тонн

Експорт українським морським коридором сягнув 50 млн тонн

Київ • УНН

 • 16664 перегляди

Україна за 9 місяців експортувала морським коридором 50 млн тонн вантажів.

Україна експортувала українським морським коридором 50 мільйонів тонн вантажів за 9 місяців, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

Деталі

"50 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором за 9 місяців! Попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден", - ідеться у повідомленні.

Як зауважується, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем, за участі уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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