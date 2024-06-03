Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

Украина экспортировала украинским морским коридором 50 миллионов тонн грузов за 9 месяцев, сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

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"50 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором за 9 месяцев! Несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1737 судов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции морем, при участии правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех рабочих портовой отрасли.

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