Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  46490 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  87899 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  61581 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  102510 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107002 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110281 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172358 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163155 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162195 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149019 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

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Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

Украина за 9 месяцев экспортировала морским коридором 50 млн тонн грузов.

Экономика •   •  9137 просмотра
Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение

Руководителю регионального штаба российской "Юнармии" в Крыму сергею гаврильчуку заочно объявлено о подозрении в вербовке местных школьников для войны против Украины и обучении их тактике ведения боя.

Война •   •  10220 просмотра
Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд сегодня начнет рассмотрение дела

Сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, сегодня предстанет перед первым судебным заседанием.

Киев •   •  11843 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд сегодня начнет рассмотрение дела

Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

Предлагаемые новые европейские санкции, направленные на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), вряд ли повлияют на азиатских покупателей, заявила журналистам в Токио в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Экономика •   •  11709 просмотра
Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

Супруги из Нью-Йорка, занимаясь «магнитной рыбалкой» в озере, вытащили сейф из 100 000 долларов, которые им разрешили оставить.

Новости Мира •   •  20504 просмотра
В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных. На этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.

Экономика •   •  38569 просмотра
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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  8821 просмотра
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Окончательный вариант нового украинского правописания может быть обнародован в конце этого года после доработки.

Общество •   •  10880 просмотра
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  10770 просмотра
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.

Война •   •  12924 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить