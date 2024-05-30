Україна заборонить експорт цукру до країн ЄС до кінця року: що відомо
Київ • УНН
Україна заборонить експорт цукру в ЄС до кінця 2023 року, оскільки квота в розмірі 262 тис. тонн вже вичерпана.
З 5 червня запрацюють оновленні правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. Це стосується яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду та цукру, на який квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась. Про це заявив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час виступу на конференції GRAIN UKRAINE, якого цитує Мінагро, передає УНН.
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Як розповів Висоцький, з 5 червня запрацюють оновленні правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.
Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду. На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась. З 1 червня Урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію
Він наголосив, що ЄС – найбільший торговельний партнер України. В 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС.
Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення"
Нагадаємо
Раніше Висоцький заявляв, що ЄС погодився продовжити безмитну та безквотну торгівлю з Україною на рік для більшості товарів, що позитивно вплине на український експорт у різних сферах, таких як біоетанол, та продукти з зернових та олійних культур.
Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт - Шмигаль30.05.24, 13:55 • 16630 переглядiв