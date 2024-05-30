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Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт - Шмигаль

Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт - Шмигаль

Київ • УНН

 • 16630 перегляди

Україна веде переговори про збільшення обсягу імпорту електроенергії з Європи до більш ніж 2 ГВт з поточного ліміту в 1,7 ГВт.

Наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 гВт електроенергії з Європи, але зараз ведуться перемовини, аби збільшити обсяги імпорту до понад 2 гВт. Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

"Ще один елемент нашої енергетичної стійкості – це імпорт електроенергії з Європи.

Наразі ми можемо імпортувати не більше 1,7 гВт. Ведемо перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 гВт. Маємо для цього всі технічні можливості", - сказав Шмигаль.

Доповнення 

24 травня міністр енергетики Герман Галущенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що до зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну.

Додамо

Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Однак, ситуація може змінитися, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит.

Павло Башинський

Павло Башинський

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