Галущенко: до зими буде ухвалено рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії
Київ • УНН
До зими Європейський Союз збільшить свої потужності для постачання більшої кількості електроенергії в Україну, щоб компенсувати збитки, завдані масштабними обстрілами.
До зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.
"Є можливість збільшити цей обсяг. Я упевнений, що до зими це рішення буде прийняте", – сказав Галущенко.
Міністр вказав, що не готовий говорити про конкретні величини, однак рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії з урахуванням масштабних обстрілів буде ухвалено.
Технічно сьогодні ми можемо приймати більше ніж 2 ГВт. Навіть 2,4-2,5 ГВт електроенергії, враховуючи те, що минулого року ми побудували й запустили ще одну лінію зв'язку інтерконектор з Європою – ЛЕП Жешув – Хмельницька АЕС. Ми працюємо ще над двома проєктами будівництва інтерконекторів, але це не про цю зиму. Це проєкти, які потребують декількох років
Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко24.05.24, 15:31 • 15012 переглядiв