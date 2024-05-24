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Галущенко: до зими буде ухвалено рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії

Галущенко: до зими буде ухвалено рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії

Київ • УНН

 • 15596 перегляди

До зими Європейський Союз збільшить свої потужності для постачання більшої кількості електроенергії в Україну, щоб компенсувати збитки, завдані масштабними обстрілами.

До зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час  "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.  

"Є можливість збільшити цей обсяг. Я упевнений, що до зими це рішення буде прийняте", – сказав Галущенко.

Міністр вказав, що не готовий говорити про конкретні величини, однак рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії з урахуванням масштабних обстрілів буде ухвалено.

Технічно сьогодні ми можемо приймати більше ніж 2 ГВт. Навіть 2,4-2,5 ГВт електроенергії, враховуючи те, що минулого року ми побудували й запустили ще одну лінію зв'язку інтерконектор з Європою – ЛЕП Жешув – Хмельницька АЕС. Ми працюємо ще над двома проєктами будівництва інтерконекторів, але це не про цю зиму. Це проєкти, які потребують декількох років

– сказав міністр.

Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко24.05.24, 15:31 • 15012 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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