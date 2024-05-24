Галущенко: до зими буде ухвалено рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії

До зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.

"Є можливість збільшити цей обсяг. Я упевнений, що до зими це рішення буде прийняте", – сказав Галущенко.

Міністр вказав, що не готовий говорити про конкретні величини, однак рішення щодо збільшення можливості імпорту електроенергії з урахуванням масштабних обстрілів буде ухвалено.

Технічно сьогодні ми можемо приймати більше ніж 2 ГВт. Навіть 2,4-2,5 ГВт електроенергії, враховуючи те, що минулого року ми побудували й запустили ще одну лінію зв'язку інтерконектор з Європою – ЛЕП Жешув – Хмельницька АЕС. Ми працюємо ще над двома проєктами будівництва інтерконекторів, але це не про цю зиму. Це проєкти, які потребують декількох років