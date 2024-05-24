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Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко

Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко

Київ • УНН

 • 15013 перегляди

Рішення про нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів буде ухвалено до кінця травня.

Рішення щодо нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів буде ухвалено до кінця травня. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час  "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.

Деталі

На запитання щодо підняття тарифів на електроенергію Галущенко відповів:

"Це питання розглядається, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде прийнято в найближчий тиждень, тобто до кінця травня."

За його словами, рівень нинішніх тарифів з урахування втрат енергосистеми не в змозі покрити собівартість виробництва електроенергії.

Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії

- зазначив Галущенко.

Кабмін затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль24.05.24, 15:29 • 14011 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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