Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко
Київ • УНН
Рішення про нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів буде ухвалено до кінця травня.
Рішення щодо нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів буде ухвалено до кінця травня. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.
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На запитання щодо підняття тарифів на електроенергію Галущенко відповів:
"Це питання розглядається, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде прийнято в найближчий тиждень, тобто до кінця травня."
За його словами, рівень нинішніх тарифів з урахування втрат енергосистеми не в змозі покрити собівартість виробництва електроенергії.
Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії
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