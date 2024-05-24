Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123349 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128883 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162048 просмотра

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23 мая 2024, 06:00  •  197269 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  334330 просмотра

Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Решение о новых тарифах на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая.

Общество •   •  837 просмотра
Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Представитель Генштаба сообщил, что россия наращивает военную группировку в приграничных районах Сумской области, принимая меры для увеличения своих сил. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.

Война •   •  1193 просмотра
В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.

Экономика •   •  1203 просмотра
Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Пять украинских сел - Ворохта, Зеленый Гай, Квасы, Олыка и Урыч - были поданы Государственным агентством развития туризма Украины на включение в список "Лучших туристических сел 2024 года", престижного глобального туристического конкурса, организованного Всемирной туристической организацией.

Культура •   •  1472 просмотра
Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военнослужащих. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Киев •   •  1918 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Роман Доник опроверг скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Он назвал их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.

Война •   •  2960 просмотра
Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

россия убрала эстонские буи, обозначающие судоходный канал в реке Нарва. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников

Новости Мира •   •  1866 просмотра
Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трем жителям Полтавской области в возрасте от 45 до 59 лет, причастным к схеме похищения около 2 000 литров газового конденсата с объектов АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины», грозит до восьми лет лишения свободы.

Общество •   •  2795 просмотра
На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.

Экономика •   •  3121 просмотра
Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.

Экономика •   •  3621 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров