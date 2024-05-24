Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Решение относительно новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает УНН.

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На вопрос о повышении тарифов на электроэнергию Галущенко ответил:

"Этот вопрос рассматривается, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая".

По его словам, уровень нынешних тарифов с учетом потерь энергосистемы не в состоянии покрыть себестоимость производства электроэнергии.

Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой - будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии - отметил Галущенко.

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