Галущенко: к зиме будет принято решение об увеличении возможности импорта электроэнергии

К зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину, заявил министр энергетики Герман Галущенко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, передает УНН.

«Есть возможность увеличить этот объем. Я уверен, что до зимы это решение будет принято", - сказал Галущенко.

Министр указал, что не готов говорить о конкретных величинах, однако решение об увеличении возможности импорта электроэнергии с учетом масштабных обстрелов будет принято.

«Технически сегодня мы можем принимать больше чем 2 ГВт. Даже 2,4-2,5 ГВт электроэнергии, учитывая то, что в прошлом году мы построили и запустили еще одну линию связи интерконнектор с Европой - ЛЭП Жешув - Хмельницкая АЭС. Мы работаем еще над двумя проектами строительства интерконнекторов, но это не про эту зиму. Это проекты, которые требуют нескольких лет", - сказал министр.

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