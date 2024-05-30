Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

Сейчас Украина может импортировать не более 1,7 квт электроэнергии из Европы, но сейчас ведутся переговоры, чтобы увеличить объемы импорта до более 2 гВт. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Еще один элемент нашей энергетической устойчивости-это импорт электроэнергии из Европы.

В настоящее время мы можем импортировать не более 1,7 гВт. Ведем переговоры, чтобы увеличить объемы до более 2 гВт. Имеем для этого все технические возможности", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

24 мая министр энергетики Герман Галущенко во время" Часа вопросов к правительству " в Верховной Раде заявил, что к зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставки электроэнергии в Украину.

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Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Однако, ситуация может измениться, если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит.