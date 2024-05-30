Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

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Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта электроэнергии из Европы до более чем 2 Квт с текущего лимита в 1,7 ГВт.
Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов
Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов, остановив работу таких дропперов, как Ice, System BC, Pikabot, Smokeloader и Bumblebee, что привело к 4 арестам и демонтажу более 100 серверов по всему миру.
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Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА
Противник наносит ракетные удары по Харьковской области.
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Благодаря солнечной генерации и выводу из ремонта двух энергоблоков АЭС плановые отключения потребителей не применялись в течение нескольких дней, но ситуация может измениться, если в системе вновь будет зафиксирован значительный дефицит.
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС
В результате совместных действий СБУ, ФБР, а также правоохранителей Британии и ЕС разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения.
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни
Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.