90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации - Клименко

Министерство внутренних дел приняло решение о бронировании 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

детали

90% спасателей и полицейских забронированы. Согласно постановлению Кабинета министров, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции - сообщил Клименко.

Он добавил, что 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.

Также 10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "ярость" или дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины.

Что касается спасателей: наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС - добавил Клименко.

Напомним

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предусматривает бронирование части работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На днях на сайте кабмина появилась петиция, с призывом обеспечить бронирование от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны и Службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты.

Во вторник, 4 июня народные депутаты вызвали в Верховную Раду министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации с бронированием работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.