90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації - Клименко
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ прийняло рішення залишити в резерві 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.
Міністерство внутрішніх справ прийняло рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
90% рятувальників та поліцейських заброньовано. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції
Він додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.
Також 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.
Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання частини працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Днями на сайті Кабміну з'явилась петиція, із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.
У вівторок, 4 червня народні депутати викликали до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації з бронюванням працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.