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90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації - Клименко

90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації - Клименко

Київ • УНН

 • 21171 перегляди

Міністерство внутрішніх справ прийняло рішення залишити в резерві 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

Міністерство внутрішніх справ прийняло рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

90% рятувальників та поліцейських заброньовано. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції

- повідомив Клименко.

Він додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Також 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС

- додав Клименко.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання частини працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Днями на сайті Кабміну з'явилась петиція, із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

У вівторок, 4 червня народні депутати викликали до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації з бронюванням працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Павло Башинський

Павло Башинський

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