Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

ВСУ ликвидируют технику вооруженных сил врага: с помощью FPV-дронов поражены наблюдательный комплекс ВС рф, миномет с боекомплектом и другая техника; также враг имеет потери в личном составе.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сил Специальных Операций ВС Украины.

Детали

Операторы 8-го полка ССО продолжают наносить удары по тылу противника на Харьковском направлении. За один вылет пилоты FPV-дронов поразили вражескую технику. Речь идет о следующих видах техники: наблюдательный комплекс; пулемет; миномет с боекомплектом; УАЗ-469.

В ССО ВС Украины также доложили об уничтожении 4 российских военных. Кроме того один военнослужащий ВС рф – ранен.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении сбыла напряженной, но контролируемой.