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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 14:15  •  882 просмотра

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Украинские защитники с помощью беспилотников FPV уничтожили российскую технику на Харьковском направлении.

ВСУ ликвидируют технику вооруженных сил врага: с помощью FPV-дронов поражены наблюдательный комплекс ВС рф, миномет с боекомплектом и другая техника; также враг имеет потери в личном составе.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сил Специальных Операций ВС Украины.

Детали

Операторы 8-го полка ССО продолжают наносить удары по тылу противника на Харьковском направлении. За один вылет пилоты FPV-дронов поразили вражескую технику. Речь идет о следующих видах техники: наблюдательный комплекс; пулемет; миномет с боекомплектом; УАЗ-469.

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В ССО ВС Украины также доложили об уничтожении 4 российских военных. Кроме того один военнослужащий ВС рф – ранен.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении сбыла напряженной, но контролируемой.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kramatorskКраматорск
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