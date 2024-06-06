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Генштаб: На фронті відбулося 85 боєзіткнень: на Краматорському напрямку ситуація напружена, але під контролем ЗСУ

Генштаб: На фронті відбулося 85 боєзіткнень: на Краматорському напрямку ситуація напружена, але під контролем ЗСУ

Київ • УНН

 • 23593 перегляди

Всього, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, сталося 85 бойових зіткнень з окупантами, при цьому ситуація на Краматорському напрямку залишалася напруженою, але контрольованою.

Загалом відбулося 85 бойових зіткнень зі загарбниками. На Краматорському напрямку ситуація напружена, але під контролем Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку доби противник завдав по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 5 бойових зіткнень із загарбниками. Відбито 3 атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському: ворог 12 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

На Лиманському: спроби окупантів просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі були придушені Захисниками.

На Сіверському: противник провів 6 атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, - ще триває.

На Краматорському: ситуація напружена. Тут агресор 11 разів намагався вибити підрозділи ЗСУ в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Хоча 8 атак було відбито, досі ще три бойових зіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського.

На Торецькому: загарбник здійснив дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському: ЗСУ відбили 15 атак, ще 8 - триває. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл.

На Придніпровському: три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

Генштаб: сьогодні вже 64 боєзіткнення, ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку05.06.24, 17:00 • 18560 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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