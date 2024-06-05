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Генштаб: сьогодні вже 64 боєзіткнення, ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку

Генштаб: сьогодні вже 64 боєзіткнення, ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18559 перегляди

Згідно зі звітом Генерального штабу Збройних сил України на 16:00 5 червня, уздовж всієї лінії фронту сталося 64 бойових зіткнення, при цьому російські окупанти не знижують темпів на Покровському напрямку.

На фронті сьогодні сталося вже 64 боєзіткнення, російські окупанти не збавляють темпів на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 16:00 5 червня, пише УНН.

З початку доби по всій лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Не зменшується тиск російських окупантів по всій лінії фронту. Ворог шукає шляхи, аби потіснити наші підрозділи із зайнятих позицій

- повідомили у Генштабі.

За напрямками, за даними Генштабу, ситуація наступна:

Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві - ще тривають біля Верхньокамянського і Роздолівки.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просунутись уперед у районах Калинівки та станції Алебастрова – тривають бойові зіткнення. Загальна кількість їх на напрямку зросла до дев’яти.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 12 штурмових дій окупантів. Ще п’ять - тривають. Противник продовжує атаки біля Євгенівки та у чотирьох локаціях в районі села Сокіл.

Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Всі шість боєзіткнень - в районі Урожайного, половина з них продовжуються.

На Придніпровському напрямку російські терористи знову скидають авіабомби – цього разу у райони Токарівки і Дніпровського впало загалом шість КАБів.

На решті напрямків, за даними Генштабу, – без особливих змін.

"Українські воїни вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога", - наголосили у Генштабі.

Є ймовірність, що рф зосередиться на спробах прорвати оборону у напрямках Покровського, Мирнограда та Селидового - Волошин05.06.24, 16:52 • 15890 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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