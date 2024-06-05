Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

На фронте сегодня произошло уже 64 боестолкновения, российские оккупанты не сбавляют темпов на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 16:00 5 июня, пишет УНН.

С начала суток по всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения. Не уменьшается давление российских оккупантов по всей линии фронта. Враг ищет пути, чтобы потеснить наши подразделения с занятых позиций - сообщили в Генштабе.

По направлениям, по данным Генштаба, ситуация следующая:

Продолжают активные действия российские оккупанты на Сиверском направлении. Количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Четыре атаки украинские защитники отбили, две - еще продолжаются у Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении российские войска продолжают попытки продвинуться вперед в районах Калиновки и станции Алебастрова - продолжаются боевые столкновения. Общее количество их на направлении возросло до девяти.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 12 штурмовых действий оккупантов. Еще пять - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Евгеньевки и в четырех локациях в районе села Сокол.

Враг и дальше атакует на Времовском направлении. Все шесть боестолкновений-в районе Урожайного, половина из них продолжаются.

На Приднепровском направлении российские террористы снова сбрасывают авиабомбы – на этот раз в районы Токаревки и Днепровского упало в общей сложности шесть КАБов.

На остальных направлениях, по данным Генштаба, – без особых изменений.

"Украинские воины принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага", - отметили в Генштабе.

Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин