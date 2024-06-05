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Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин
Волошин отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.
В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф
Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф и находится на постоянной связи для удовлетворения потребностей Украины.
Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР
Министр энергетики обсудил сотрудничество с ЕБРР по укреплению стабильности энергетической системы Украины и увеличению генерирующих мощностей накануне зимы на фоне значительного ущерба, причиненного вражескими атаками.
С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин
За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА
Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией
ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.
В Киеве остановили фуникулер: что известно
Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.