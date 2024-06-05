Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  80652 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  53704 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  53809 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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4 июня 2024, 12:18  •  147861 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155678 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172583 просмотра

Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

Волошин отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.

Война •   •  6671 просмотра
Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф и находится на постоянной связи для удовлетворения потребностей Украины.

Война •   •  6908 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

Министр энергетики обсудил сотрудничество с ЕБРР по укреплению стабильности энергетической системы Украины и увеличению генерирующих мощностей накануне зимы на фоне значительного ущерба, причиненного вражескими атаками.

Экономика •   •  7984 просмотра
Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  6167 просмотра
С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Здоровье •   •  6088 просмотра
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Общество •   •  6945 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Общество •   •  9249 просмотра
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Криминал и ЧП •   •  7648 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.

Новости Мира •   •  7809 просмотра
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

В Киеве остановили фуникулер: что известно

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.

Киев •   •  8356 просмотра
В Киеве остановили фуникулер: что известно