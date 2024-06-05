Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

Есть вероятность, что основные усилия российских войск будут сосредотачиваться на попытке прорвать украинскую оборону и развить наступление в направлениях населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

"Есть вероятность, что основные усилия российских войск будут сосредотачиваться на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлениях населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь враг будет пробивать себе путь к магистрали Покровск-Константиновка. Поэтому и проводит активные штурмовые действия вблизи этих населенных пунктов", - рассказал Волошин.

Он отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.

"Пытаются протиснуться как и малыми группами, однако наши воины уничтожают их там и делают все возможное, чтобы приостановить продвижение врага на том направлении", - сказал Волошин.

Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении