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Є ймовірність, що рф зосередиться на спробах прорвати оборону у напрямках Покровського, Мирнограда та Селидового - Волошин

Є ймовірність, що рф зосередиться на спробах прорвати оборону у напрямках Покровського, Мирнограда та Селидового - Волошин

Київ • УНН

 • 15891 перегляди

Волошин зазначив, що після того, як росія кинула чимало сил на захоплення Очеретиного, вони прориваються до магістралі Покровськ-Костянтинівка, проводять там чималі штурмові дії.

Є ймовірність, що основні зусилля російських військ будуть зосереджуватися на намаганні прорвати українську оборону й розвинути наступ у напрямках населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Є ймовірність, що основні зусилля російських військ будуть зосереджуватися на намаганні прорвати нашу оборону й розвинути наступ у напрямках населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже ворог пробиватиме собі шлях до магістралі Покровськ-Костянтинівка. Тому й проводить активні штурмові дії поблизу цих населених пунктів", - розповів Волошин.

Він зазначив, що після того, як росія кинула чимало сил на захоплення Очеретиного, вони прориваються до магістралі Покровськ-Костянтинівка, проводять там чималі штурмові дії.

"Намагаються протиснутися як і малими групами, однак наші воїни знищують їх там й роблять все можливе, щоб призупинити просування ворога на тому напрямку", - сказав Волошин.

Кількість боїв зросла більш ніж удвічі: найбільша активність противника фіксується на Покровському напрямку05.06.24, 15:29 • 20625 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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