Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

Всего произошло 85 боевых столкновений с захватчиками. На Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем Сил обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 Крабами), применил 499 дронов-камикадзе. Совершил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 5 боевых столкновений с захватчиками. Отражены 3 атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено.

На Купянском: враг 12 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка. 11 атак отбиты. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

На Лиманском: попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Невского и в Серебрянском лесу были подавлены защитниками.

На Северском: противник провел 6 атак у Верхнекаменского, выемки и Раздоловки. Пять-отбито, а одна, у Раздоловки, - еще продолжается.

На Краматорском: ситуация напряженная. Здесь агрессор 11 раз пытался выбить подразделения ВСУ в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Хотя 8 атак было отбито, до сих пор еще три боевых столкновения продолжаются возле Калиновки и ивановского.

На Торецком: захватчик совершил две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском: ВСУ отбили 15 атак, еще 8 - продолжается. Всего, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол.

На Приднепровском: три атаки противника в районе крынок потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении