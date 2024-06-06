Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  106620 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  87581 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  56747 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  57095 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  54866 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  158749 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  166278 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  182902 просмотра

Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении оставалась напряженной, но контролируемой.

Война •   •  982 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.

Война •   •  2262 просмотра
НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  5674 просмотра
Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области

Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

По информации от Deep State, армия террористов продвинулась неподалеку Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке.

Война •   •  8569 просмотра
Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

56-летний мужчина во время ссоры задушил своего 75-летнего друга садовым шлангом, поэтому ему грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.

Киев •   •  9479 просмотра
На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.

Общество •   •  11828 просмотра
Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

путин заявил, что российские журналисты сталкиваются с запугиванием и препятствиями в западных странах, когда они просто высказывают российскую точку зрения на мировые события.

политика •   •  12890 просмотра
российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Графики аварийного отключения были введены в 12 регионах Украины из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, что потенциально может привести к перебоям в энергоснабжении объектов критически важной инфраструктуры.

Общество •   •  13691 просмотра
В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

Депутат напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет может скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и загрузить ту информацию, которая необходима. Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.

Война •   •  14013 просмотра
Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

В Одесской области введены экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Одесской области. Добавим, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Общество •   •  12991 просмотра
В Одесской области введены экстренные отключения света