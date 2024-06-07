Українські захисники дронами нищать техніку ворога: на Харківському напрямку вражено зброю та спостережний комплекс
Київ • УНН
Українські захисники за допомогою безпілотників FPV знищили російську ворожу техніку на Харківському напрямку.
ЗСУ ліквідують техніку збройних сил ворога: за допомогою FPV-дронів вражені спостережний комплекс зс рф, міномет з боєкомплектом та інша техніка; також ворог має втрати в особовому складі.
Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Сил Спеціальних Операцій ЗС України.
Деталі
Оператори 8-го полку ССО продовжують завдавати ударів по тилу противника на Харківському напрямку. За один виліт пілоти FPV-дронів уразили ворожу техніку. Йдеться про наступні види техніки: спостережний комплекс; кулемет; міномет з боєкомплектом; УАЗ-469.
У ССО ЗС України також доповіли про знищення 4 російських військових. Крім того одного військовослужбовця зс рф – поранено.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, сталося 85 бойових зіткнень з окупантами, при цьому ситуація на Краматорському напрямку залишалася напруженою, але контрольованою.