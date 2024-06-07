В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке

В Крыму прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в ряде населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

"Подписчики сообщают, что в Феодосии и поселке Приморский слышны взрывы – очень сильно встряхнуло. Этот же сильный взрыв был слышен в Судаке", - указано в сообщении.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что часть Крыма слышала взрыв - Алушта, Кировск, Советское, Нижнегорское и уже упомянутые Феодосия, Приморское и Судак.

Что стало причиной взрыва - пока неизвестно.

"Версия с "переходом самолета на сверхзвук" не рассматривается", - резюмирует "Крымский ветер".

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео