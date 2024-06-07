У Криму "бавовна": звук вибуху чули в Алушті, Феодосії та Судаку
Київ • УНН
Підписники "Кримського вітру" повідомляють, що у Феодосії та селищі Приморський чути вибухи – дуже сильно струснуло. Цей же сильний вибух було чутно у Судаку.
У Криму пролунав потужний вибух, який чули одразу в низці населених пунктів, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
"Підписники повідомляють, що у Феодосії та селищі Приморський чути вибухи – дуже сильно струснуло. Цей же сильний вибух було чутно у Судаку", - зазначено у повідомленні.
Згодом Telegram-канал повідомив, що чимала частина Криму чула вибух - Алушта, Кіровськ, Радянське, Нижньогірське та вже згадані Феодосія, Приморське та Судак.
Що стало причиною вибуху - наразі не відомо.
"Версія із "переходом літака на надзвук" не розглядається", - резюмує "Кримський вітер".
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