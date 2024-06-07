Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины одобрил соглашение об открытии нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надгодош" на украинско-венгерской государственной границе, что увеличит пропускную способность пунктов пропуска и облегчит торгово-экономические отношения между двумя странами.
Кабинет министров Украины утвердил Соглашение для открытия на украинско - венгерской государственной границе нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надьгодош". Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Утверждено соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Венгрии о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Венгрии о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного и железнодорожного сообщения, совершенное 08.04.2024 в г. Киеве
По его словам, соглашение создаст правовые основания для изменения характера перевозок пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань" и расширения сети пунктов пропуска автомобильного сообщения, а именно создания на украинско-венгерской государственной границе пункта пропуска "Большая Паладь - Надьгодош", что будет способствовать дальнейшему повышению пропускной способности через государственную границу и развитию торгово-экономических связей между двумя государствами.
Кроме того, Кабмин выделил дополнительные 222 млн грн для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска. В частности, это касается закупки мобильных сканеров.
Дополнение
В феврале Кабинет министров Украины принял решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией - ЧП "Большая Паладь-Надьгодош", а также о расширении работы еще одного уже существующего.
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Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией
Кабинет Министров Украины одобрил соглашение об открытии нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надгодош" на украинско-венгерской государственной границе, что увеличит пропускную способность пунктов пропуска и облегчит торгово-экономические отношения между двумя странами.
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