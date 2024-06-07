Уряд затвердив відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив угоду про відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь-Надгодош" на українсько-угорському державному кордоні, що збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску та полегшить торговельно-економічні відносини між двома країнами.
Кабінет міністрів України затвердив угоду для відкриття на українсько-угорському державному кордоні нового пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош". Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення, вчинену 08.04.2024 в м. Києві
За його словами, угода створить правові підстави для зміни характеру перевезень пункту пропуску "Лужанка - Берегшурань" та розширення мережі пунктів пропуску автомобільного сполучення, а саме створення на українсько-угорському державному кордоні пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", що сприятиме подальшому підвищенню пропускної спроможності через державний кордон та розвитку торговельно-економічних звʼязків між двома державами.
Окрім того, Кабмін виділив додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів.
Доповнення
В лютому Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - ПП "Велика Паладь-Надьгодош", а також про розширення роботи ще одного вже існуючого.