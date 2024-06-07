Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования
Правительство и Верховная Рада готовят законопроект об отмене пошлин и НДС на импорт всего энергетического оборудования, устранении таможенных формальностей и предоставлении льготного кредитования на приобретение энергетического оборудования для расширения децентрализованной генерации энергии в Украине.
Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка
Офицер военной службы правопорядка был арестован за требование и получение взятки в размере 5000 долларов за трудоустройство сотрудника регионального отделения.
россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары
российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, в результате чего возникли пожары в зданиях, в том числе в трехэтажке.
Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс
Украинские защитники с помощью беспилотников FPV уничтожили российскую технику на Харьковском направлении.
Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали
Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.
Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко
В настоящее время Украина ведет переговоры с кредиторами о частичном списании долга, и эти переговоры вскоре станут достоянием общественности, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров
До конца 2025 года все школы в Украине планируют подключиться к образовательному приложению "Мрія". В сентябре-октябре к нему будут подключены еще 1000 школ.
Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго
В субботу, 8 июня, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии с 00:00 до 05:00 а с 16:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей.
Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией
Кабинет Министров Украины одобрил соглашение об открытии нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надгодош" на украинско-венгерской государственной границе, что увеличит пропускную способность пунктов пропуска и облегчит торгово-экономические отношения между двумя странами.
россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters
Россия и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, выразили в четверг обеспокоенность проектом резолюции США, который поддержит предложение, изложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.