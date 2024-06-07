Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования

Кабинет министров Украины и Верховная Рада готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Относительно восстановления. Ремонты идут 24/7.Максимально привлекаем помощь партнеров. В Фонде поддержки энергетики аккумулировали уже 500 млн евро, за которые закупаем оборудование, - заметил премьер-министр.

Во время заседания 7 июня правительство приняло решение о привлечении еще 30 млн евро от государственного банка Германии (KfW). По словам Шмыголя, эти средства пойдут на реконструкцию одной из подстанций во Львовской области: "это повысит устойчивость нашей энергосистемы и улучшит ее интеграцию с европейской".

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Он добавил, что на этой неделе Украина также подписала меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по поддержке энергосектора Украины на 300 млн евро.

Что касается расширения генерации, правительство делает ставку на децентрализованную энергосистему. В частности, совместно с Верховной Радой готовится законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования, а также устранение всех таможенных формальностей.

Готовим программу льготного кредитования на закупку энергооборудования как для граждан, так и для бизнеса. Расширяем газовую генерацию. Речь идет о газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках, а также о модульных котельных. И одновременно наращиваем добычу газа. За 5 месяцев этого года "Нафтогаз" запустил 36 новых скважин и увеличил добычу на 10%, - отметил Шмыгаль.

Правительство также утвердило Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн. а максимальная сумма кредита - 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

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