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Уряд і ВР готують законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання

Уряд і ВР готують законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання

Київ • УНН

 • 19755 перегляди

Уряд і Верховна Рада готують законопроект про скасування мит і ПДВ на імпорт всього енергетичного обладнання, усунення митних формальностей та надання пільгового кредитування на придбання енергетичного обладнання для розширення децентралізованої генерації енергії в Україні.

Кабінет міністрів України і Верховна Рада готують законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Щодо відновлення. Ремонти ідуть 24/7. Максимально залучаємо допомогу партнерів. У Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповуємо обладнання,

- зауважив Прем’єр-міністр.

Під час засідання 7 червня Уряд ухвалив рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW). За словами Шмигаля, ці кошти підуть на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області: "Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською".

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Він додав, що цього тижня Україна також підписала меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки енергосектору України на 300 млн євро.

Що стосується розширення генерації, Уряд робить ставку на децентралізовану енергосистему. Зокрема, спільно з Верховною Радою готується законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також усунення всіх митних формальностей.

Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу. Розширюємо газову генерацію. Мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. Й одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року "Нафтогаз" запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%,

- відзначив Шмигаль.

Уряд також затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тис. грн. А максимальна сума кредиту - 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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