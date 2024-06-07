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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 14:09  •  1407 просмотра

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До конца 2025 года все школы в Украине планируют подключиться к образовательному приложению "Мрія". В сентябре-октябре к нему будут подключены еще 1000 школ.

Сейчас к приложению "Мрія" подключено 40 пилотных школ, в сентябре-октябре планируется подключить еще 1000 школ, а к концу 2025 года все школы Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

"Сейчас у нас 40 пилотных школ. Мы уже в сентябре-октябре подключим еще 1000 школ и в следующем году до конца года, я думаю, что вся страна, все школы будут в "Мріє", - сказал Федоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году во время общения с учениками и педагогами представил новое образовательное цифровое приложение "Мрія", которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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