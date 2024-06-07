До кінця 2025 року всі школи України планують підключити до застосунку "Мрія" - Федоров
Київ • УНН
До кінця 2025 року всі школи в Україні планують підключитися до освітнього додатку "Мрія". У вересні-жовтні до нього будуть підключені ще 1000 шкіл.
Наразі до застосунку "Мрія" підключено 40 пілотних шкіл, у вересні-жовтні планується підключити ще 1000 шкіл, а до кінця 2025 року всі школи України. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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"Зараз у нас 40 пілотних шкіл. Ми вже у вересні-жовтні підключити ще 1000 шкіл і наступного року до кінця року, я думаю, що вся країна, всі школи будуть у "Мрії"", - сказав Федоров.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у 2023 році під час спілкування з учнями та педагогами презентував новий освітній цифровий застосунок "Мрія", яким зможуть користуватися учні, вчителі та батьки в Україні та за кордоном.