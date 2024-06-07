Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  92048 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  72520 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  90797 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  84748 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  79251 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  67204 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  72676 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113867 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111479 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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6 июня 2024, 12:09  •  113731 просмотра

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Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов возобновить рассмотрение законопроекта о создании военной полиции. Считают, что он имеет решающее значение для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО.

политика •   •  4989 просмотра
Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали

Во время своей встречи в Париже Зеленский и Байден обсудили обороноспособность Украины, ситуацию на поле боя и подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  5999 просмотра
Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали

Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Кабинет министров Украины предусмотрел постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с пребыванием за границей более трех месяцев, без личного посещения районного территориального центра призыва и социальной поддержки.

Война •   •  6580 просмотра
Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования

Правительство и Верховная Рада готовят законопроект об отмене пошлин и НДС на импорт всего энергетического оборудования, устранении таможенных формальностей и предоставлении льготного кредитования на приобретение энергетического оборудования для расширения децентрализованной генерации энергии в Украине.

Экономика •   •  6490 просмотра
Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования

Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

Офицер военной службы правопорядка был арестован за требование и получение взятки в размере 5000 долларов за трудоустройство сотрудника регионального отделения.

Война •   •  5686 просмотра
Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары

российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, в результате чего возникли пожары в зданиях, в том числе в трехэтажке.

Общество •   •  6127 просмотра
россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары

Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Украинские защитники с помощью беспилотников FPV уничтожили российскую технику на Харьковском направлении.

Война •   •  5995 просмотра
Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.

Экономика •   •  6385 просмотра
Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

В настоящее время Украина ведет переговоры с кредиторами о частичном списании долга, и эти переговоры вскоре станут достоянием общественности, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Экономика •   •  6760 просмотра
Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

До конца 2025 года все школы в Украине планируют подключиться к образовательному приложению "Мрія". В сентябре-октябре к нему будут подключены еще 1000 школ.

Общество •   •  5948 просмотра
До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров