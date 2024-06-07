Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

Минобороны призывает депутатов безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций.

Отмечается, что специалисты министерства, Генштаба и военной службы правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

Создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины - говорится в сообщении.

В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих. Одним из приоритетов Министерства обороны Украины называют создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, Военной прокуратуры и военных судов.

Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии - отмечают в Минобороны.

Напомним

5 июня Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов. В Минобороны считают, что депутаты должны предоставить этому законопроекту приоритетное внимание.

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ