Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції
Київ • УНН
Міністерство оборони України закликає приділити пріоритетну увагу законопроекту про створення військової поліції, яка відповідатиме за реєстрацію злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, а також захист прав військовослужбовців за стандартами НАТО.
Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д, яким передбачене створення Військової поліції. Про це Міноборони заявило у фейсбуці, передає УНН.
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До повноважень такого органу входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО AJP-3.21.
У відомстві наголошують на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планують співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція