Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставку дополнительных систем Patriot в Украину, подготовку к предстоящему мирному саммиту и саммиту НАТО, а также решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским объектам через границу.