Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции
Киев • УНН
Министерство обороны Украины призывает уделить приоритетное внимание законопроекту о создании военной полиции, которая будет отвечать за регистрацию преступлений, розыск и задержание военнослужащих, а также защиту прав военнослужащих по стандартам НАТО.
Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д, которым предусмотрено создание военной полиции. Об этом Минобороны заявило в Фейсбуке, передает УНН.
детали
В полномочия какого органа будет входить фиксация преступлений, розыск и задержание военнослужащих, защита прав военных по стандарту НАТО AJP-3.21.
В ведомстве отмечают необходимость следственных полномочий для военной полиции и планируют сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.
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