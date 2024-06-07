Міністерство оборони закликає депутатів повернутися до законопроєкту про військову поліцію
Київ • УНН
Міністерство оборони України закликає народних депутатів відновити розгляд законопроєкту про створення військової поліції. Вваєають, що він має вирішальне значення для забезпечення правопорядку у Збройних силах України відповідно до стандартів НАТО.
Міноборони закликає депутатів невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію, пише УНН.
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Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій.
Наголошується, що фахівці міністерства, Генштабу та Військової служби правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України
Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців. Одним з пріоритетів Міністерства оборони України називають створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів.
Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії
Нагадаємо
5 червня Верховна Рада зняла з розгляду законопроекти про військову поліцію, за це рішення після додаткових консультацій проголосували 278 народних депутатів. У Міноборони вважають, що депутати мають надати цьому законопроєкту пріоритетну увагу.
У Раді зареєстрували законопроєкт про створення військової поліції: Міноборони закликало підтримати документ 31.05.24, 20:22 • 30911 переглядiв