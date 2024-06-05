Рада зняла з розгляду законопроєкти про Військову поліцію - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада зняла з розгляду законопроекти про військову поліцію, за це рішення після додаткових консультацій проголосували 278 народних депутатів.
У середу, 5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і №6570-д про Військову поліцію. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
За таке рішення проголосували 278 народних депутатів. Як зазначають депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після додаткових консультацій.
Контекст
У п'ятницю, 31 травня, в Раді зареєстрували законопроєкт про Військову поліцію. Одним з ініціаторів документа є Голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас.
Автори документа пропонують утворити Військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до складу сектору безпеки і оборони.
Її призначенням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.
Також автори документа наголошують, що діюча Військова служба правопорядку у ЗСУ не має повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення осіб до відповідальності
Нагадаємо
У Міністерстві оборони України закликали парламентарів підтримати законопроєкт про створення Військової поліції. У відомстві підкреслюють, що цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції.