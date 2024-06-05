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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 11:17  •  3933 просмотра

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Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.

В среду, 5 июня, Верховная Рада сняла  с рассмотрения законопроекты №6569-д и №6570-д О военной полиции. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали 

За такое решение проголосовали 278 народных депутатов. как отмечают депутаты, к рассмотрению этих законопроектов вернутся после дополнительных консультаций.

Контекст 

В пятницу, 31 мая, в Раде зарегистрировали законопроект о военной полиции. Одним из инициаторов документа является председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас. 

Авторы документа предлагают образовать военную полицию как военное формирование с правоохранительными функциями, что будет входить в состав сектора безопасности и обороны.

Ее назначением будет обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Минобороны Украины, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Также авторы документа отмечают, что действующая военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и привлечению лиц к ответственности

Напомним

В Министерстве обороны Украины призвали парламентариев поддержать законопроект о создании военной полиции. В ведомстве подчеркивают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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