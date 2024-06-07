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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters

россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 13:57  •  1312 просмотра

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Россия и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, выразили в четверг обеспокоенность проектом резолюции США, который поддержит предложение, изложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

россия и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, выразили в четверг обеспокоенность проектом резолюции США, который поддержит предложение, изложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам дипломатов, единственный арабский член СБ Алжир также дал понять, что не готов поддержать текст. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, Китая или россии.

Неделю назад Байден изложил трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, который он назвал израильской инициативой.

По сообщениям, США ищут международную поддержку плана, который ХАМАС все еще изучает. В понедельник он разослал одностраничный проект резолюции Совету Безопасности ООН из 15 членов, а в среду и пересмотренную версию, пишет издание.

Нынешний проект, как отмечается, приветствует предложение о прекращении огня, описывает его как "приемлемое" для Израиля, "призывает ХАМАС также принять его и призывает обе стороны полностью выполнить его условия без задержек и без условий".

В нем, как указано, перечислены некоторые детали предложения - "полное прекращение огня" в секторе Газа в рамках первого этапа и "с согласия сторон окончательное прекращение боевых действий" на втором этапе.

"Но некоторые члены Совета подняли вопрос о том, действительно ли Израиль принял план и хотят, чтобы Совет придерживался требования, выдвинутого в марте, о немедленном прекращении огня и безусловном освобождении всех заложников", говорят дипломаты, которых цитирует издание.

россия, как сообщается, предложила поправки к американскому тексту, которые включали призыв как к ХАМАС, так и к Израилю принять предложение и требование немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которого придерживаются все стороны.

москва также хочет, чтобы в проекте было отмечено, что первая фаза прекращения огня будет оставаться в силе до тех пор, пока продолжаются переговоры по второй фазе, отражая комментарии, сделанные Байденом на прошлой неделе, указывает издание.

Дополнение

В течение нескольких месяцев переговорщики из США, Египта и Катара пытались выступить посредниками в прекращении огня. ХАМАС заявляет, что хочет окончательного прекращения войны в секторе Газа и ухода Израиля из анклава с населением 2,3 миллиона человек.

Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ7 июня 2024, 08:55 • 12670 просмотров

Израиль принимает ответные меры против ХАМАС, который руководит сектором Газа, в связи с атакой его боевиков 7 октября.

По данным Израиля, 7 октября более 1200 человек были убиты и более 250 взяты в заложники ХАМАСом. Предполагается, что в Газе в плену остаются более 100 заложников.

По данным органов здравоохранения Газы, Израиль начал воздушную, наземную и морскую атаку на блокированную палестинскую территорию, в результате чего погибло более 36 тысяч палестинцев, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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