росія та Китай сперечаються зі США через резолюцію ООН щодо плану припинення вогню в секторі Газа - Reuters

росія і Китай, які мають право вето в Раді Безпеки ООН, висловили в четвер стурбованість проектом резолюції США, який підтримає пропозицію, викладену президентом Сполучених Штатів Джо Байденом щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами дипломатів, єдиний арабський член РБ Алжир також дав зрозуміти, що не готовий підтримати текст. Для ухвалення резолюції необхідно як мінімум дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, Китаю або росії.

Тиждень тому Байден виклав триетапний план припинення вогню у секторі Газа, який він назвав ізраїльською ініціативою.

США, як повідомляється, шукають міжнародної підтримки плану, який ХАМАС досі вивчає. У понеділок він розіслав односторінковий проект резолюції Раді Безпеки ООН із 15 членів, а в середу і переглянуту версію, пише видання.

Нинішній проект, як зазначається, вітає пропозицію про припинення вогню, описує її як "прийнятну" для Ізраїлю, "закликає ХАМАС також прийняти її та закликає обидві сторони повністю виконати її умови без затримок і без умов".

У ньому, як вказано, перелічені деякі деталі пропозиції – "повне припинення вогню" у секторі Газа в межах першого етапу та "за згодою сторін остаточне припинення бойових дій" на другому етапі.

"Але деякі члени ради порушили питання про те, чи дійсно Ізраїль прийняв план і хочуть, щоб Рада дотримувалася вимоги, висунутої в березні, щодо негайного припинення вогню та безумовного звільнення всіх заручників", кажуть дипломати, яких цитує видання.

росія, як повідомляється, запропонувала поправки до американського тексту, які включали заклик як до ХАМАС, так і до Ізраїлю прийняти пропозицію та вимогу негайного, безумовного та постійного припинення вогню, якого дотримуються всі сторони.

москва також хоче, щоб у проекті було наголошено, що перша фаза припинення вогню залишатиметься в силі доти, доки тривають переговори щодо другої фази, відображаючи коментарі, зроблені Байденом минулого тижня, вказує видання.

Доповнення

Протягом кількох місяців переговорники зі США, Єгипту та Катару намагалися виступити посередниками у припиненні вогню. ХАМАС заявляє, що хоче остаточного припинення війни в секторі Газа та відходу Ізраїлю з анклаву з населенням 2,3 мільйона людей.

Лідер ХАМАСу у перемовинах з арабськими посередниками наполягає на повному припиненні вогню в Газі - WSJ

Ізраїль вживає заходів у відповідь проти ХАМАС, який керує сектором Газа, у зв'язку з атакою його бойовиків 7 жовтня.

За даними Ізраїлю, 7 жовтня понад 1200 людей було вбито та понад 250 взято в заручники ХАМАСом. Передбачається, що у Газі в полоні залишаються понад 100 заручників.

За даними органів охорони здоров'я Гази, Ізраїль розпочав повітряну, наземну та морську атаку на блоковану палестинську територію, внаслідок чого загинуло понад 36 тисяч палестинців, вказує видання.