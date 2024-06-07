Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: задержали второго подозреваемого

Правоохранители задержали второго подозреваемого в нападении на волонтерку в Оболонском районе Киева, ему вручили уведомление о подозрении, сообщили в полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтерку в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как указано, сотрудники Оболонского управления полиции при помощи аналитиков уголовного анализа и во взаимодействии с сотрудниками СБУ, установили и задержали второго нарушителя. "Им оказался местный житель, 1954 года рождения", - сказано в сообщении.

Следователи вручили ему уведомление о подозрении за совершение хулиганских действий (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Дополнение

Событие произошло в начале недели. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.

Одного из злоумышленников полицейские задержали накануне, ему уже сообщено о подозрении.

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