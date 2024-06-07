Конфлікт агресивних чоловіків з волонтеркою у Києві: затримали другого підозрюваного
Київ • УНН
Поліція затримала другого підозрюваного, місцевого жителя 1954 року народження, в нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва, і вручила йому повідомлення про підозру в хуліганстві.
Правоохоронці затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва, йому вручили повідомлення про підозру, повідомили в поліції столиці, пише УНН.
Деталі
"Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі столиці", - ідеться у повідомленні поліції у соцмережах.
Як вказано, працівники Оболонського управління поліції за допомоги аналітиків кримінального аналізу та у взаємодії зі співробітниками СБУ, встановили та затримали другого порушника. "Ним виявився місцевий житель, 1954 року народження", - сказано у повідомленні.
Слідчі вручили йому повідомлення про підозру за вчинення хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Доповнення
Подія сталася на початку тижня. У підземному переході в Оболонському районі столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.
Одного зі зловмисників поліцейські затримали напередодні, йому вже повідомлено про підозру.
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